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| | "Одинокая тетка с котом": Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом

"Одинокая тетка с котом": Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом

Сегодня, 15:07
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в социальной сети очередной пост, который послужил поводом для пересудов со стороны общественности. «Сегодня вроде Новый год по лунному календарю… Радости вам всем и позитива! Любви и счастья! И пусть каждый день будет праздником! Как у меня», - написала своим подписчикам артистка. На фото балерина предстала в синем вечернем платье с характерным длинным разрезом и глубоким декольте. Однако эротичность образа госпожи Волочковой сгладили кот на ее руках и домашняя обстановка. Многие оценили снимок артистки, добавив, что выглядит она великолепно, однако армия ее критиков, которых она успела взбудоражить своими предыдущими постами, не смолчали и на этот раз, выразив свое недоумение. Так, антифанаты артистки назвали Анастасию Волочкову «одинокой теткой с котом». «У нее денег нет. Даже на туфли. Одела платье в пол и носки. Ощущение, что она из дома вообще не выходит», - написал один из пользователей сети.

"Одинокая тетка с котом": Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом

 

Ранее Анастасия Волочкова дала понять своей аудитории, что колкие фразы и критика в ее сторону не останутся без ее внимания. Неоднократно артистка называла своих антифанатов «злыднями» и «кумушками-тетками». Один из последних постов и вовсе стал самым радикальным ее шагом в борьбе со своими недоброжелателями. «Дорогие мои известные и публичные люди.! Посмотрите, кто нам пишет гадости! Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над из ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их на х...й и живите счастливо!», - подписала снимки своих антифанатов Волочкова. Многие отметили неоднозначность поведения балерины, апеллируя к тому, что в одной публикации она сообщает о юмористическом отношении к подобным выпадам в свою сторону, а в следующей – оскорбления в их сторону.

Словесный баттл между госпожой Волочковой и ее критиками продолжается, и, судя по публикациям и комментариям на странице балерины, никто уступать не собирается. «Я даже не знала, если честно, что тут замешан алкоголь...», - прокомментировала снимок недоброжелателей Волочковой пользователь сети.
Дыль Лилия
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