Дарья Пынзарь опубликовала семейные снимки из бани

В интернете появился новый снимок, на котором Дарья Пынзарь с супругом и детьми отдыхают в бане.

Самая яркая бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. На фото вся семья позирует на камеру, после того, как вышла из парилки. Сама Дарья счастливо улыбается в камеру, одетая в бардовый купальник и специальную панаму. Такая же панама надета на ее супруге и старшем сыне. В это время младший отпрыск семейства стоит на кресле, закутанный в полотенце. Саму фотографию Пынзарь подписала, что до момента фотографирования младший сын Давид гонял старшего Артема по парилке веником. Также она написала, чтобы поклонники обратили внимание на хитрые глаза Давида. В завершение она добавила, что всю беременность вторым сыном переживала, что Артем будет обижать его, но на самом деле все получилось совсем наоборот.

Анна Котова

Многие пользователи написали слова поддержки, рассказали свои похожие истории. Некоторые написали, чтобы она защищала старшего сына, так как в каждой семье младшие строят всех остальных. Однако были и те, которые начали критиковать Пынзарь, так как, по их мнению, она воспользовалась программой Photoshop для корректировки руки. Один из пользователей пристыдил критиков, так как все должны придерживаться этикета общения, а некоторым он вообще не знаком.