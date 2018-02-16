Анфиса Чехова ищет смысл в смерти

Анфиса Чехова продолжает удивлять поклонников. На этот раз звезда в личном микроблоге в Instagram процитировала четверостишие Игоря Губермана о смысле жизни и смерти.

Виктория Озерова

Анфиса Чехова активно ведет личный микроблог и рассказывает фанатам обо всем, происходящем в ее жизни. Видимо, недавно телеведущая задумалась над смыслом бытия и смерти и ее постиг экзистенциальный кризис. В Instagram-аккаунте звезды появилась соответствующая публикация. Анфиса Чехова процитировала четверостишие Игоря Губермана о том, что «мы даже в смерти ищем смысла, хотя его и в жизни нет». Запись телеведущая сопроводила фото в необычном наряде. На снимке Анфиса Чехова в клетчатой длинной блузе, которая игриво спадает с одного плеча. Несмотря на немного мрачный смысл прикрепленного стиха, на фото ведущая улыбается.Публикацию за 20 минут оценили более двух тысяч пользователей. Поклонники отметили, что Анфиса Чехова «прелестна» и «сексуальна».