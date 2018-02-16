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| | Василий Ливанов поведал неприличные факты о бывшей жене Джигарханяна

Василий Ливанов поведал неприличные факты о бывшей жене Джигарханяна

Сегодня, 14:44
Известный отечественный актёр Василий Ливанов рассказал некоторые факты о Татьяне Власовой, которая является бывшей супругой Армена Джигарханяна. Оказывается, Татьяна позволила себе притвориться Виталиной Цымбалюк-Романовской в одном из телефонных разговоров.

Василий Ливанов поведал неприличные факты о бывшей жене Джигарханяна

 

Прославленный отечественный актёр, который является давним другом Джигарханяна, рассказал о том, что обе бывших жены артиста довели его до состояния морального и физического истощения, в связи с чем он сам к ним никаких тёплых чувств не питает. Ливанов поведал о том, что однажды он позвонил домой к Джигарханяну, ожидая разговора с Виталиной, однако, трубку подняла другая женщина, которая тотчас немного изменила свой тембр голоса и представилась Цымбалюк-Романовской.

Василий Ливанов поведал неприличные факты о бывшей жене Джигарханяна

 

Василий Ливанов отметил, что сразу узнал голос Власовой, но решил вывести её на чистую воду, продолжив общаться с ней, как с Виталиной. После того, как Ливанову удалось рассекретить подмену, Татьяна Власова призналась, что у телефона была она, что по его мнению, является довольно великой подлостью.
Александр Вест
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