«Красная шапочка» Яна Поплавская поддержала юную вокалистку из проекта «Ты супер!»

Знаменитая исполнительница роли Красной шапочки в советском фильме-сказке Яна Поплавская поддержала девятилетнюю участницу проекта «Ты супер!» Еву Соломенникову. В отборочном туре музыкального конкурса девочка исполнила песню «Если долго-долго- долго…», которую пела сама Яна в «Новых приключениях Красной шапочки».

Поплавская присутствовала на проекте в качестве гости. Кинозвезда настолько прониклась выступлением Евы, ее артистичностью и обаянием, что все время, пока участница пела, не могла убрать с лица улыбку, а после выступления подарила ей игрушечного ангелочка.

Дарья Светозарова

О Соломенниковой говорят, что творчество – это ее путь. Она активно участвует в классных и школьных музыкальных проектах, а также в общественной жизни учебного заведения.Актриса добавила, что ей было приятно побывать на шоу. По ее словам, таких проектов сейчас недостает российскому ТВ. Шоу «Ты супер!» проводят совместно телекомпания «НТВ» и международное агентство и радио Sputnik. Цель проекта – помочь талантливым детям, оставшимся без родительской опеки, заявить о себе и воплотить в жизнь свои заветные мечты.