Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | «Красная шапочка» Яна Поплавская поддержала юную вокалистку из проекта «Ты супер!»

«Красная шапочка» Яна Поплавская поддержала юную вокалистку из проекта «Ты супер!»

Сегодня, 14:23
Знаменитая исполнительница роли Красной шапочки в советском фильме-сказке Яна Поплавская поддержала девятилетнюю участницу проекта «Ты супер!» Еву Соломенникову. В отборочном туре музыкального конкурса девочка исполнила песню «Если долго-долго- долго…», которую пела сама Яна в «Новых приключениях Красной шапочки».

«Красная шапочка» Яна Поплавская поддержала юную вокалистку из проекта «Ты супер!»

 

Поплавская присутствовала на проекте в качестве гости. Кинозвезда настолько прониклась выступлением Евы, ее артистичностью и обаянием, что все время, пока участница пела, не могла убрать с лица улыбку, а после выступления подарила ей игрушечного ангелочка.

«Красная шапочка» Яна Поплавская поддержала юную вокалистку из проекта «Ты супер!»

 

О Соломенниковой говорят, что творчество – это ее путь. Она активно участвует в классных и школьных музыкальных проектах, а также в общественной жизни учебного заведения.

Актриса добавила, что ей было приятно побывать на шоу. По ее словам, таких проектов сейчас недостает российскому ТВ. Шоу «Ты супер!» проводят совместно телекомпания «НТВ» и международное агентство и радио Sputnik. Цель проекта – помочь талантливым детям, оставшимся без родительской опеки, заявить о себе и воплотить в жизнь свои заветные мечты.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Диана Гурцкая поддержала юный талант из Бурятии в проекте «Ты супер!»
Диана Гурцкая поддержала юный талант из Бурятии в проекте «Ты супер!»

Известная поп-исполнительница Диана Гурцкая дала свою поддержку юному дарованию из Бурятии. Талантливая Кристина Эрдыниева стала участницей проекта «Ты -

Участница шоу «Ты супер!» поразила Стоянова проникновенным исполнением песни «Городок»
Участница шоу «Ты супер!» поразила Стоянова проникновенным исполнением песни «Городок»

Арианна Литовченко, проникновенно спев песню «Городок» на шоу детских талантов «Ты супер!», растрогала народного артиста Юрия Стоянова. Он сообщил, что с

Яна Поплавская засветилась на публике со своим молодым возлюбленным
Яна Поплавская засветилась на публике со своим молодым возлюбленным

Актриса Яна Поплавская впервые показала поклонникам своего гражданского мужа Евгения. В сопровождении нового возлюбленного Поплавская появилась на закрытии

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости