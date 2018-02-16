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| | 52-летняя Ирина Безрукова прокомментировала обвинения в пластике

52-летняя Ирина Безрукова прокомментировала обвинения в пластике

Сегодня, 14:53
Известная российская актриса театра и кино Ирина Безрукова решила оставить позади все споры, возникающие в Сети из-за слухов о том, что она прибегла к пластическим операциям. Безрукова рассказала, что сама заботится о своей красоте и здоровье без вмешательства врачей.

52-летняя Ирина Безрукова прокомментировала обвинения в пластике

 

В официальном Instagram-аккаунте Безруковой появились очередные фотографии, которыми она решила порадовать своих многочисленных поклонников. Опубликовав снимки, актриса в их описании заметила, что давно не загружала селфи, поэтому её фанаты могут быть довольны её стараниями. В комментариях под недавно опубликованными фотографиями Ирины пользователи не раз стали замечать заметно увеличившиеся губы актрисы, спрашивая её, не делала ли она пластических операций по их увеличению.

 

Актриса заявила, что не делала никаких операций по увеличению губ, а их размер и объём ей удаётся визуально увеличить благодаря особой технике их подводки. В комментариях её фанаты поблагодарили её за поддержание природной красоты, заметив, что множество знаменитостей в её возрасте уже активно пользуются пластикой.
Александр Вест
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