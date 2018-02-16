Время не излечило сердце дочери Глаголевой после смерти матери

Тяжкий недуг, который забрал из жизни знаменитую актрису Веру Глаголеву, не оставил никого равнодушным. Спустя полгода тяжкая боль от утраты не утихает в сердцах близких ей людей. Старшая дочь Веры Витальевны Анна разместила на своей странице в социальной сети Instagram трогательное видео, посвящённое знаменитой маме.

Дарья Пышняк

Тёплые слова, которые пишут поклонники актрисы под её фотографиями в аккаунте Анны, видимо, согревают ей сердце и душу. Женщина тяжело переживает смерть матери, она ещё не свыклась с этой мыслью. Время не излечило её душу от боли и переживаний от потери родного человека.Вера Глаголева скончалась в германской клинике от рака желудка 16 августа прошлого года. Прощальная церемония проходила через три дня в Центральном доме кино. Похоронена актриса на Троекуровском кладбище города Москвы. Всех журналистов три дочери Веры Витальевны попросили оставить в покое их семью и не задавать вопросов, донимая встречами и звонками.