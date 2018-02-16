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| | Время не излечило сердце дочери Глаголевой после смерти матери

Время не излечило сердце дочери Глаголевой после смерти матери

Сегодня, 14:31
Тяжкий недуг, который забрал из жизни знаменитую актрису Веру Глаголеву, не оставил никого равнодушным. Спустя полгода тяжкая боль от утраты не утихает в сердцах близких ей людей. Старшая дочь Веры Витальевны Анна разместила на своей странице в социальной сети Instagram трогательное видео, посвящённое знаменитой маме.

Время не излечило сердце дочери Глаголевой после смерти матери

 

Тёплые слова, которые пишут поклонники актрисы под её фотографиями в аккаунте Анны, видимо, согревают ей сердце и душу. Женщина тяжело переживает смерть матери, она ещё не свыклась с этой мыслью. Время не излечило её душу от боли и переживаний от потери родного человека.

Вера Глаголева скончалась в германской клинике от рака желудка 16 августа прошлого года. Прощальная церемония проходила через три дня в Центральном доме кино. Похоронена актриса на Троекуровском кладбище города Москвы. Всех журналистов три дочери Веры Витальевны попросили оставить в покое их семью и не задавать вопросов, донимая встречами и звонками.
Дарья Пышняк
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