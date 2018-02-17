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| | Главную звезда сериала "Очевидное" уволили из-за домогательств

Главную звезда сериала "Очевидное" уволили из-за домогательств

Сегодня, 01:30
Главную звезду сериала «Очевидное» Джеффри Тэмбора с треском уволили из-за появившихся обвинений его в сексуальных домогательствах. Информация об этом была размещена представителями The Hollywood Reporter.

Главную звезда сериала "Очевидное" уволили из-за домогательств

 

Соответствующее решение утверждено сотрудниками компании Amazon Studios после проведенного внутреннего расследования. Тэмбор утверждает, что он глубоко разочарован в компании, которая решила разбираться в ситуации самым радикальным способом. Актер отмечает, что за время работы над «Очевидным» об этих обвинениях не говорили ни ему, ни кому-либо еще в Amazon.

Он вновь принес публичные извинения за то, что его действия якобы были неверно истолкованы. Актер утверждает, что не прекратит заниматься собственной защитой в данной ситуации. В СМИ ранее появлялась информация, озвученная трансгендерной актрисой Трейс Лисетт, которая обвинила Тэмбора в том, что тот к ней прикасался и домогался на словах. Аналогичные обвинения высказал также бывший помощник актера Ван Барсс.

73-летний Тэмбор за свою роль в «Очевидном» получил две статуэтки «Эмми», а также «Золотой глобус». Там он играет роль трансгендерной женщины.
Николай Офицеров
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