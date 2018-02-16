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| | Дочь Ксении Бородиной празднует Масленицу

Дочь Ксении Бородиной празднует Масленицу

Вчера, 19:34
На своей странице в Instagram бывшая участница проекта «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала фото, на котором запечатлено, как ее дочь Маша празднует в школе Масленицу.

Дочь Ксении Бородиной празднует Масленицу

 

На новом снимке изображена старшая дочь Бородиной Маша. Девочку запечатлели как раз в тот момент, когда она каталась, надев на руки большие мягкие сапоги. На фотокарточке отчетливо видно, что Маша очень счастлива и радуется каждому моменту. За 10 минут, которые снимок пробыл в интернете, он набрал больше 25 тысяч лайков, что говорит о том, что поклонники знаменитости просто в восторге от снимка. Саму фотографию Ксения сопроводила сообщением о том, что у Маши в школе празднуют Масленицу.

 

Поклонники написали много хороших комментариев. Они написали не только Ксении комплименты, но и самой Маше. Также написали много пожеланий семье Бородиной. Один из подписчиков даже поинтересовался, как называется этот вид спорта, в котором с радостью участвует Маша.
Анна Котова
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