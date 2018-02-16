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Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху

Сегодня, 14:08
Светская львица, писательница и ведущая Лена Ленина заявила, что модель, соблазнительница олигархов и блогер Настя Рыбка попала в уху. Девушка заигралась и скоро придет час расплаты.

Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху

 

По словам Лены Лениной, невозможно охотясь на влиятельных людей рассчитывать на долгую и беззаботную жизнь. Настя Рыбка попала в уху, скоро ее косточки обглодают и выбросят на берег. Когда играешь в серьезные игры нужно подготовиться к печальным последствиям. Соблазнение олигархов и политиков не проходит бесследно, за все придется заплатить. По мнению Лены Лениной, некоторые виды рыбалки чрезвычайно опасны и чреваты трагическими случайностями. Светская львица заявила, что члены правительства не спят с королевами, они выбирают деревенских девочек с небогатым словарным запасом и мозгом, как у рыбки.

Настя Рыбка путается в показаниях и периодически изменяет свою точку зрения. Девушка стала знаменитой после того, как оппозиционер Алексей Навальный на собственном YouTube-канале рассказал о том, как заместитель премьер-министра России Сергей Приходько и бизнесмен Олег Дерипаска катались на яхте с Настей Рыбкой. Затем модель обвинила политики и олигарха в изнасиловании, после чего опровергла свое признание, назвав все шуткой. По мнению Лены Лениной, Настя Рыбка попала в очень неприятную историю, которая закончится для нее плачевно.
Домбровский Сергей
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