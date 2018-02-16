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| | Эксперт из «Пусть говорят»: Девушки Дмитрию Борисову неинтересны

Эксперт из «Пусть говорят»: Девушки Дмитрию Борисову неинтересны

Сегодня, 14:01
После романа с Юлией Савичевой о личной жизни Дмитрия Борисова ничего неизвестно. Один из экспертов шоу «Пусть говорят» сообщил, что телеведущего интересуют представители сильного пола и его не один раз замечали с парнями в кафе.

Эксперт из «Пусть говорят»: Девушки Дмитрию Борисову неинтересны

 

В 2009 году появились слухи о романе Дмитрия Борисова и Юлии Савичевой. Через три года телеведущий признался в любви исполнительнице, но в итоге Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова и родила ему дочь. С тех пор о личной жизни Борисова ничего неизвестно. Один из экспертов шоу «Пусть говорят» под условием анонимности поделился своим мнением на этот счет. Он считает, что отношения Борисова и Савичевой были пиаром, как и Лазарева с Кудрявцевой.

Эксперт предполагает, что Дмитрия Борисова интересуют мальчики, он много раз видел ведущего в компании парней с «вызывающим» внешним видом. Эксперт не стал утверждать, что Борисов гомосексуалист, но его друзья «рассказывали разное».
Виктория Озерова
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