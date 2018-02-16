Голая грудь в прозрачном топе: Русская Кардашьян не оставила места для фантазии

Примечательно, что сама отечественная Кардашьян не прочь подогреть интерес к своим сексуальным формам. Ранее в сети она опубликовала снимок в так называемом вагино-платье. Снимок демонстрирует буквально оголенное тело знаменитости в сети. Лямки на платье лишь частично прикрывают ее грудь, а нижняя часть наряда и вовсе демонстрирует отсутствие нижнего белья у Квитко. Таким сверхэротичным, как отметили ее подписчики, снимком отечественная Кардашьян поздравила свою аудиторию с Днем всех влюбленных.
Неоднократно критики и поклонники «таланта» Анастасии Квитко спорили относительно натуральности ее форм. В сети много раз появлялись снимки юной «Кардашьян», и на них изгибы ее тела куда более скромнее нынешних. Однако сама обладательница пышных груди и бедер лишь добавила, что ее фигура- результат определённого рациона и работы в тренажерном зале. Ради справедливости стоит отметить, что далеко не все поверили Анастасии Квитко. Модель в сети лишь спешит порадовать аудиторию своим оголенным телом в новом календаре. «Я так счастлива, что создан очередной пакет календарей с моими снимками», - написала Квитко подписчикам.