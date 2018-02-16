Голая грудь в прозрачном топе: Русская Кардашьян не оставила места для фантазии

Русская Кардашьян порадовала своих поклонников новым снимком эротического характера. Выдающиеся формы знаменитости в социальной сети привлекли внимание не только мужской половины аудитории, но и представительниц слабого пола. Так, последняя публикация Анастасии Квитко создала настоящий фурор в сети. На фото она предстала в белом топе и без верхней части женского туалета. Цвет топа и огромная грудь отечественной Кардашьян сыграли злую шутку с их обладательницей. На фото видны все прелести знаменитости во всей красе. Подписала эротический снимок госпожа Квитко, рекламируя продукт для продаж, одна ее подписчики прочитали послание «между строк». Многие оценили формы и сексуальный образ их любимицы, но вот без критики, уже по сложившейся традиции, не обошлось. «Милая и сексуальная звезда ххх», - написали ее антифанаты. Как оказалось, многие комментарии под снимком госпожи Квитко оставили поклонники на испанском языке, признавшись хозяйке аккаунта в желании потанцевать с ней и не только.

Дыль Лилия

Примечательно, что сама отечественная Кардашьян не прочь подогреть интерес к своим сексуальным формам. Ранее в сети она опубликовала снимок в так называемом вагино-платье. Снимок демонстрирует буквально оголенное тело знаменитости в сети. Лямки на платье лишь частично прикрывают ее грудь, а нижняя часть наряда и вовсе демонстрирует отсутствие нижнего белья у Квитко. Таким сверхэротичным, как отметили ее подписчики, снимком отечественная Кардашьян поздравила свою аудиторию с Днем всех влюбленных.Неоднократно критики и поклонники «таланта» Анастасии Квитко спорили относительно натуральности ее форм. В сети много раз появлялись снимки юной «Кардашьян», и на них изгибы ее тела куда более скромнее нынешних. Однако сама обладательница пышных груди и бедер лишь добавила, что ее фигура- результат определённого рациона и работы в тренажерном зале. Ради справедливости стоит отметить, что далеко не все поверили Анастасии Квитко. Модель в сети лишь спешит порадовать аудиторию своим оголенным телом в новом календаре. «Я так счастлива, что создан очередной пакет календарей с моими снимками», - написала Квитко подписчикам.