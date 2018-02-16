Анастасии Волочковой надоели «недолюбленные бабы»

Балерина Анастасия Волочкова выразила свои эмоции по поводу надоевших ей в социальных сетях «недолюбленных баб». Пишущие ей гадости женщины получили общий ответ под публичным раскрытием их личностей.

Дарья Пышняк

Недовольства со стороны экс-поклонниц творчества балерины появились после раскрытие ею особы своего возлюбленного в социальной сети Instagram. По догадкам Волочковой, женщины просто завидуют их счастью. Интересной особенностью являются закрытые аккаунты всех недоброжелательных пользователей. Волочкова опубликовала скриншоты их страниц в своём микроблоге.По мнению Анастасии, женщины, оставляющие ей неприятные слова в комментариях, недолюблены со стороны противоположного пола, так как они пишут не только ей, а и её мужчине. Фолловеры упрекают возлюбленного Волочковой в том, что он встречается с балериной ради финансовой выгоды. Молодой человек, в свою очередь, не отвечает на эти низкие упрёки.