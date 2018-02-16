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| | Анастасии Волочковой надоели «недолюбленные бабы»

Анастасии Волочковой надоели «недолюбленные бабы»

Сегодня, 13:58
Балерина Анастасия Волочкова выразила свои эмоции по поводу надоевших ей в социальных сетях «недолюбленных баб». Пишущие ей гадости женщины получили общий ответ под публичным раскрытием их личностей.

Анастасии Волочковой надоели «недолюбленные бабы»

 

Недовольства со стороны экс-поклонниц творчества балерины появились после раскрытие ею особы своего возлюбленного в социальной сети Instagram. По догадкам Волочковой, женщины просто завидуют их счастью. Интересной особенностью являются закрытые аккаунты всех недоброжелательных пользователей. Волочкова опубликовала скриншоты их страниц в своём микроблоге.

По мнению Анастасии, женщины, оставляющие ей неприятные слова в комментариях, недолюблены со стороны противоположного пола, так как они пишут не только ей, а и её мужчине. Фолловеры упрекают возлюбленного Волочковой в том, что он встречается с балериной ради финансовой выгоды. Молодой человек, в свою очередь, не отвечает на эти низкие упрёки.
Дарья Пышняк
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