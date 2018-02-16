Победивший онкологию Гайдулян спас ростовчанку от рака

Перенесенная болезнь, однако заставила его задумать о других людях, а также организовать сбор средств для тех, у кого отсутствует возможность найти деньги на лечение. Одной из таких больных стала жительница Ростова Мария Лебедева, у которой обнаружили рак груди. Полтора года назад артист объявил о сборе средств на ее лечение.
Необходимая сумма была собрана 31 декабря 2017 года. Мария прошла успешный курс лечения, а неделю назад побывала в Германии, где прошла необходимое ПЭТ-обследование. Сам артист рассказал об этом и добавил, что недуг отступил и перешел в стадию ремиссии.
Артист поблагодарил всех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи женщине. В свою очередь, с благодарностью ко всем тем, кто помог обратилась и сама Мария. Она отметила, что артист и люди буквально спасли ей жизни, вернули в семью счастье, а ее дочери маму.