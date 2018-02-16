Победивший онкологию Гайдулян спас ростовчанку от рака

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян признался в том, что собрал необходимую сумму на лечение жительницы Ростова-на-Дону. Артист сообщил об улучшении состояния больной. Сам Гайдулян, что такое онкология знает не понаслышке. Летом 2015 года ему поставили страшный диагноз лимфома. Он прошел через несколько курсов химиотерапии, которая помогла ему и сейчас его ничего не беспокоит.

Николай Офицеров

Перенесенная болезнь, однако заставила его задумать о других людях, а также организовать сбор средств для тех, у кого отсутствует возможность найти деньги на лечение. Одной из таких больных стала жительница Ростова Мария Лебедева, у которой обнаружили рак груди. Полтора года назад артист объявил о сборе средств на ее лечение.Необходимая сумма была собрана 31 декабря 2017 года. Мария прошла успешный курс лечения, а неделю назад побывала в Германии, где прошла необходимое ПЭТ-обследование. Сам артист рассказал об этом и добавил, что недуг отступил и перешел в стадию ремиссии.Артист поблагодарил всех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи женщине. В свою очередь, с благодарностью ко всем тем, кто помог обратилась и сама Мария. Она отметила, что артист и люди буквально спасли ей жизни, вернули в семью счастье, а ее дочери маму.