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| | Ирина Лобачёва собирается родить от фигуриста на 16 лет младше неё

Ирина Лобачёва собирается родить от фигуриста на 16 лет младше неё

Сегодня, 13:37
Известная российская спортсменка Ирина Лобачёва, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в 2002 году, в данный момент живёт с молодым фигуристом и хочет родить от него ребёнка.

Ирина Лобачёва собирается родить от фигуриста на 16 лет младше неё

 

Ирина Лобачёва не раз заявляла журналистам о намерении создать крепкую семью после ряда неудач, которые постигли её в недавнем прошлом с её возлюбленными. В данный момент сожителем Лобачёвой является Иван Третьяков, тренирующий начинающих фигуристов в школе, основанной Ириной. По словам прославленной фигуристки, её не беспокоит столь значимая разница в возрасте между ней и её кавалером, которая составляет целых 16 лет. Ирина замечает, что чувствует себя счастливой рядом с Третьяковым и не против завести ещё одного ребёнка, отцом которого станет молодой фигурист.

 

Напомним, что ранее Лобачёва прожила более 15 лет с российским фигуристом Ильей Авербухом, с которым у неё есть общий ребёнок. Однако, как рассказала сама Лобачёва, после стольких лет совместной жизни нужно было закончить отношения, которые изжили себя полностью.
Александр Вест
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