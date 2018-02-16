«Тактика жертвы»: Почему поклонники жалеют Ольгу Бузову?

Ольга Бузова – одна из самых неоднозначных личностей российского шоу-бизнеса. Она появляется в достаточно большом количестве самых разнообразных проектов, включая даже кино, а также активно продвигает себя, как певица. Вместе с тем, значительная часть своеобразной «раскрутки» Ольги Бузовой – подробности о её личной жизни и поведение на публике в целом. Частично это влияет и на карьеру. Так, в частности, артистка в своё время заявила, что начала петь, выражая свою боль от расставания с Дмитрием Тарасовым. В дальнейшем с отношениями девушке также не везло, и появлялось всё больше композиций о том, какие мужчины плохие.

По словам Ольги Бузовой, она хочет счастья, но не находился достойный человек, а потому ей очень плохо. В настоящее время, по некоторым данным, у девушки всё-таки есть кавалер, однако его имя она предпочитает держать в тайне, хотя до этого всё выставляла на публику. Однако многие поклонники продолжают жалеть Ольгу Бузову, рассуждая о том, как она была несчастна в любви, а также подчёркивая, что артистка очень много трудится для достижения своей цели.





Им противостоят хейтеры, заявляющие, что здесь просто срабатывает своеобразная «тактика жертвы», намеренно продвигаемая знаменитостью. Фанаты, жалея своего кумира, и ошибки ему некоторые простят, и внимание на определённые вещи не обратят. Одним словом, сплошные плюсы, куда ни глянь. Ольга Бузова в роли «бедной трудолюбивой девочки» только продолжает наращивать популярность за счёт своих слишком доверчивых поклонников.



Очередной спор такого плана между фанатами и хейтерами артистки разгорелся под записью, где она писала, как любит «своих людей» и благодарит их за поддержку. Хейтеры поразились, почему вообще Ольга Бузова позволяет себе такую формулировку. «Мои люди» - словосочетание, которое, по их мнению, может относиться к феодальному строю, но называть так подписчиков нельзя. Им возразили фанаты, подчёркивая, что не видят в формулировке ничего обидно, и начался спор о том, за что любить Ольгу Бузову вообще. Здесь и поднялась тема того, как её жалеют и за что.



Антипоклонники отметили, что Ольга Бузова не живёт в бедности, она многое может себе позволить, потому не стоит что-то ей прощать. Также они заявили, что в разрыве с Тарасовым артистка сама виновата, подчеркнув, что их раздражает слишком много акцента на данной тематике. Фанаты, в свою очередь, подчеркнули, что это дело Бузовой – переживать о ком-то или нет, а главное, что она просто старается хорошо и интересно работать.

Ирина Летинская