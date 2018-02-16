«Новый лучший друг»: Дженнифер Энистон снова разводится

Известная актриса из Голливуда Дженнифер Энистон снова станет свободной женщиной. В Сети появилась информация, что звезда кино опять решила расторгнуть свой очередной брак с Джастином Теру. Примечательным остается тот факт, что сама экс-супруга не прекращает отношений со своими бывшими спутниками жизни, поддерживая с ними дружбу. Именно так она поступила с одним из бывших – Брэдом Питтом.

В зарубежных СМИ появилась новость о том, что 49-летняя киноактриса из Голливуда Дженнифер Энистон намерена снова разводиться с мужем. Женщина не видит дальнейшего будущего в нынешних семейных узах и называет Джастина В зарубежных СМИ появилась новость о том, что 49-летняя киноактриса из Голливуда Дженнифер Энистон намерена снова разводиться с мужем. Женщина не видит дальнейшего будущего в нынешних семейных узах и называет Джастина «новым лучшим другом» . Она предпочла развод, так как снова мечтает о свободе в своей жизни. Ее супруг Джастин Теру особо не стал противиться таким планам своей жены, так как не перечит ее настроям. Супружеская чета обсудила все стороны семейной жизни и приняли вместе обоюдное решение о расторжении брачного союза. При этом всем, они продолжат дружить еще долгое время.





Брак Дженнифер Энистон продлился ровно пять лет. Она с Джастином познакомилась еще в 2011, их роман был настолько стремительным, что уже спустя год, в 2012 молодые люди заявили официально о своей помолвке. Далее было бракосочетание в имении на территории Лос-Анджелеса. Свадьбу организовали красиво и в своей степени шумной. Публика и фанаты киноактрисы были в постоянном извещении об изменениях в ее жизни. И вот, в финале прошлого года семейная пара Дженнифер и Джастин приняли взаимное решение разойтись. По словам самой актрисы, они не стали скрывать эту подробность своей личной жизни от окружающих, чтобы это не оставило повода для придумывания разной ложной информации.

При этом оба экс-супруга подчеркнули, что продолжают все же любить друг друга и останутся настоящими друзьями. По словам самой Энистон, их отношения в браке просто изжили себя, теперь они просто друг и подруга. Очень интересно, что первый супруг кинозвезды Энистон, которым являлся Брэд Питт, также остался настоящим другом экс-супруги. Они прожили пять лет и также прервали свой брак разводом. Но через некоторое время, они начали общение. Это происходило на виду у Джастина Теру, но мужчина не ревновал свою жену к бывшему мужу, понимая, что это простая поддержка друга.



