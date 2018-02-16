Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

Новой публикацией модель Анастасия Решетова решила поделиться со своими поклонниками несколькими моделями нарядов, которые сама придумала. На снимке изображено два вечерних платья, одно, скорее всего, свадебное платье и наряд напоминающий спортивный. Первое вечернее платье исполнено из золотистой ткани, на широких бретельках и с разрезом, который доходит до бедра и располагается впереди платья. Второй вечерний наряд сделан из красной ткани. Платье с длинными рукавами и горловиной. Однако не это самое интересное. Притягивает взгляд то, что с левого бока наряда есть вставка из красной сеточки, которая начинается на горловине наряда, а заканчивается у бедра, переходя в разрез. Третий наряд, свадебный изготовлен по всем традициям этого торжества. Последний эскиз включает в себя штаны цвета хаки, которые доходят только до щиколоток, черной майки, такого же цвета куртки и кепки.
Сам снимок Анастасия Решетова подписала, что это варианты ее образов. Также она написала, что эскизы приготовил для нее хороший друг. Если собрать все имеющиеся у нее модели, то можно собственную коллекцию выпустить. В завершении модель спросила у поклонников, к какому образу они больше всего склоняются. Почти все подписчики сошлись на том, что четвертый образ самый сексуальный и притягательный.