Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

Несколько минут назад в Instagram знаменитая модель Анастасия Решетова опубликовала снимок своих образов, выполненных как эскизы. На фотографии изображено несколько моделей нарядов.

Новой публикацией модель Анастасия Решетова решила поделиться со своими поклонниками несколькими моделями нарядов, которые сама придумала. На снимке изображено два вечерних платья, одно, скорее всего, свадебное платье и наряд напоминающий спортивный. Первое вечернее платье исполнено из золотистой ткани, на широких бретельках и с разрезом, который доходит до бедра и располагается впереди платья. Второй вечерний наряд сделан из красной ткани. Платье с длинными рукавами и горловиной. Однако не это самое интересное. Притягивает взгляд то, что с левого бока наряда есть вставка из красной сеточки, которая начинается на горловине наряда, а заканчивается у бедра, переходя в разрез. Третий наряд, свадебный изготовлен по всем традициям этого торжества. Последний эскиз включает в себя штаны цвета хаки, которые доходят только до щиколоток, черной майки, такого же цвета куртки и кепки.

Анна Котова

Сам снимок Анастасия Решетова подписала, что это варианты ее образов. Также она написала, что эскизы приготовил для нее хороший друг. Если собрать все имеющиеся у нее модели, то можно собственную коллекцию выпустить. В завершении модель спросила у поклонников, к какому образу они больше всего склоняются. Почти все подписчики сошлись на том, что четвертый образ самый сексуальный и притягательный.