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| | Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

Вчера, 19:50
Несколько минут назад в Instagram знаменитая модель Анастасия Решетова опубликовала снимок своих образов, выполненных как эскизы. На фотографии изображено несколько моделей нарядов.

Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

 

Новой публикацией модель Анастасия Решетова решила поделиться со своими поклонниками несколькими моделями нарядов, которые сама придумала. На снимке изображено два вечерних платья, одно, скорее всего, свадебное платье и наряд напоминающий спортивный. Первое вечернее платье исполнено из золотистой ткани, на широких бретельках и с разрезом, который доходит до бедра и располагается впереди платья. Второй вечерний наряд сделан из красной ткани. Платье с длинными рукавами и горловиной. Однако не это самое интересное. Притягивает взгляд то, что с левого бока наряда есть вставка из красной сеточки, которая начинается на горловине наряда, а заканчивается у бедра, переходя в разрез. Третий наряд, свадебный изготовлен по всем традициям этого торжества. Последний эскиз включает в себя штаны цвета хаки, которые доходят только до щиколоток, черной майки, такого же цвета куртки и кепки.

Анастасия Решетова поделилась с поклонниками эскизами

 

Сам снимок Анастасия Решетова подписала, что это варианты ее образов. Также она написала, что эскизы приготовил для нее хороший друг. Если собрать все имеющиеся у нее модели, то можно собственную коллекцию выпустить. В завершении модель спросила у поклонников, к какому образу они больше всего склоняются. Почти все подписчики сошлись на том, что четвертый образ самый сексуальный и притягательный.
Анна Котова
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