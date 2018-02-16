Лазарев показал, как снимался клип «Сдавайся»

Сергей Лазарев рассказал в личном микроблоге в Instagram, как делался клип на композицию «Сдавайся». Ролик снимали в Португалии, а режиссером выступил Алан Бадоев.

Не обошлось и без критики. Некоторые пользователи заметили, что содержание видео не соответствует словам песни, и им это не понравилось.

Виктория Озерова

Сергей Лазарев регулярно радует поклонников в Instagram новыми материалами. На этот раз исполнитель поделился кадрами со съемочной площадки клипа «Сдавайся». Также певец рассказал подписчикам, что ролик снимали в Португалии. Весь процесс занял всего два дня, работать команде пришлось с утра и до ночи, но, по словам Лазарева, оно того стоило. Видео посмотрели за полчаса более 20 тысяч человек. Пять тысяч пользователей поставили отметку «мне нравится», а почти 100 прокомментировали. Подписчики отметили, что клип получился «шедевром», а команду назвали «талантливой». Оценили и актерские способности самого Лазарева.