Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Лазарев показал, как снимался клип «Сдавайся»

Лазарев показал, как снимался клип «Сдавайся»

Сегодня, 13:09
Сергей Лазарев рассказал в личном микроблоге в Instagram, как делался клип на композицию «Сдавайся». Ролик снимали в Португалии, а режиссером выступил Алан Бадоев.

Лазарев показал, как снимался клип «Сдавайся»

 

Сергей Лазарев регулярно радует поклонников в Instagram новыми материалами. На этот раз исполнитель поделился кадрами со съемочной площадки клипа «Сдавайся». Также певец рассказал подписчикам, что ролик снимали в Португалии. Весь процесс занял всего два дня, работать команде пришлось с утра и до ночи, но, по словам Лазарева, оно того стоило. Видео посмотрели за полчаса более 20 тысяч человек. Пять тысяч пользователей поставили отметку «мне нравится», а почти 100 прокомментировали. Подписчики отметили, что клип получился «шедевром», а команду назвали «талантливой». Оценили и актерские способности самого Лазарева.

 
Не обошлось и без критики. Некоторые пользователи заметили, что содержание видео не соответствует словам песни, и им это не понравилось.

Виктория Озерова
Новости по теме
Сергей Лазарев поздравил всех влюбленных новым клипом
Сергей Лазарев поздравил всех влюбленных новым клипом

В День всех влюбленных Сергей Лазарев решил сделать поклонникам подарок и презентовать новый клип на песню «Сдавайся». Так исполнитель также поздравил автора

Лазарев рассказал о премьере нового клипа
Лазарев рассказал о премьере нового клипа

Популярный российский певец Сергей Лазарев рассказал своим подписчикам в сети Instagram о том, что в День всех влюблённых его поклонников ожидает большой

Певец Сергей Лазарев снял в своем новом лесбийском клипе сына
Певец Сергей Лазарев снял в своем новом лесбийском клипе сына

Отечественный исполнитель поп-музыки Сергей Лазарев презентовал новый клип на песню под названием «Так красиво», где снял разновозрастные, разнорасовые и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости