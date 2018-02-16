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| | Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в своей ванной

Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в своей ванной

Сегодня, 12:59
Кристина Агилера в свои 37 лет доказывает, что еще очень рано списывать ее со счетов признанных секс-бомб американского шоу-бизнеса. Певица устроила у себя в ванной настоящее стрип-шоу. Серия из трех фотографий набрала более 265 тысяч лайков и 7 тысяч комментариев менее чем за девять часов.

Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в своей ванной

 

Звезда, как известно, периодически проводит в своем Instagram «чистку» снимков, потому фотографий у нее в профиле не так много, данная серия – единственная, которая содержит обнаженные снимки.

Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в своей ванной

 

Кристину сложно назвать фанаткой откровенных фотосессий, потому подобные фото фанаты воспринимают с особым восторгом. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что знаменитость обожает костюмированные вечеринки. В своем Instagram она разместила снимок, на котором позирует в облегающем ярко-розовом платье с более чем откровенным декольте. На плечи певица набросила кардиган сиреневого цвета, а также подходящие данной цветовой гамме туфли.
Николай Офицеров
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