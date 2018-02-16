Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в своей ванной

Звезда, как известно, периодически проводит в своем Instagram «чистку» снимков, потому фотографий у нее в профиле не так много, данная серия – единственная, которая содержит обнаженные снимки.
Кристину сложно назвать фанаткой откровенных фотосессий, потому подобные фото фанаты воспринимают с особым восторгом. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что знаменитость обожает костюмированные вечеринки. В своем Instagram она разместила снимок, на котором позирует в облегающем ярко-розовом платье с более чем откровенным декольте. На плечи певица набросила кардиган сиреневого цвета, а также подходящие данной цветовой гамме туфли.