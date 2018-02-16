«Скучаю по тебе и не могу уснуть»: Светлана Лобода вспомнила о солисте группы Rammstein

Звезда российского шоу-бизнеса Светлана Лобода продолжает оставаться на пике славы. Ее личность притягивает к себе магнитом СМИ, поклонников и простых интернет-обозревателей. Самой горячей темой для обсуждения в Сети стала личная жизнь певицы. Известие о ее романе с лидером рок-группы Rammstein из Германии потрясло публику. Но все ли так на самом деле, или это очередной пиар?





Личная сторона жизни певицы Светланы Лободы в последнее время стала очень популярной темой для обсуждений среди меломанов и фанатов. В СМИ начала появляться информация о ее новом романе с немецким рокером. В реальности все так и обстоит. Исполнительница действительно имеет любовную связь с солистом рок-коллектива Rammstein Тиллем Линдеманном.





На странице в социальной сети Лобода не скрывает этих отношений. Она написала в своем микроблоге о том, что очень скучает за своим кавалером и не может даже заснуть от мыслей об этом мужчине. Пара познакомилась совершенно недавно. На момент их первой встречи Светлана Лобода пребывала в Баку на музыкальном фестивале «Жара». По счастливому стечению обстоятельств, туда приехал и Тилль Линдеманн со своим рок-коллективом Rammstein из Германии. После того, как молодые таланты познакомились, романтика пришла в их жизнь, начался страстный роман.





События развивались настолько стремительно, что все напоминало курортную интригу, пользователям Сети были доступны некоторые сведения по этому поводу. На их основании поклонники начали строить какие-то гипотезы. В итоге, все думали, что роман закончится также, как и начался и Лобода с Линдеманном быстро расстанутся, оставшись просто знакомыми в лучшем случае. Но последние события в жизни артистки доказывают совершенно обратное.





В настоящее время есть достоверная информация, что Светлана и Тилль общаются непрерывно. Они регулярно списываются в интернете, одаривая друг друга самыми страстными комплиментами, есть также сведения, что в будущем влюбленные даже могут встретиться в очередной раз. Но на эту тема сама исполнительница пока молчит, не скрывая наряду со всем своей влюбленности в немецкого рокера из Rammstein.