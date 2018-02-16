Лена Миро назвала Шнурова и Басту "геями и петухами в рубашках"

Известная блогерша Лена Миро проанализировала список самых стильных российских мужчин, составленный редакторами глянцевого журнала GQ. Миро рассказала о том, почему в нынешнем шоу-бизнесе главными иконами стиля являются «геи и петухи».

В блоге Лены Миро появилась отдельная статья, посвящённая вечеринке, устроенной мужским журналом GQ, в которой определялись самые стильные мужчины России. Первенство одержал Сергей Шнуров, который, по словам Лены, является «какающим мальчиком» из-за весьма неординарных поз и образов, которые певец использует в своих фотосессиях. Блогерша заметила, что иконой стиля в 2018 году выбрали человека, который пропагандирует алкоголизм и использование нецензурных выражений, что не является образцом нравственности.

Александр Вест

Миро заметила, что рэпер Баста также попал в список самых стильных мужчин, облачившись в костюм, надетый поверх «грязных» наколок. В списке помимо данных личностей были представлены и Андрей Малахов, Данила Козловский, танцовщик Полунин, Федор Бондарчук, которого блогерша попросту назвала геями. Подытожив, Лена Миро назвала большинство участников прошедшей вечеринки «петухами в рубашках».