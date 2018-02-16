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| | Прохор Шаляпин связался с духом Фёдора Шаляпина

Прохор Шаляпин связался с духом Фёдора Шаляпина

Сегодня, 12:39
В одном из выпусков экстравагантного шоу «Деньги или позор» певец Прохор Шаляпин пытался доказать родственные связи с заслуженным оперным исполнителем Фёдором Шаляпиным.

 

Прохор не боится экспериментировать и быть смешным. Поэтому согласился участвовать на съёмках передачи. С первых минут она предвещала быть весёлой. Артиста-современника попрекнули его малыми заслугами в современном шоу-бизнесе. Присутствующие на съёмках выпускники «Битвы экстрасенсов» предложили Прохору выйти на связь с духом Фёдора Шаляпина.

Молодой Шаляпин признался, что был шокирован таким началом передачи и его представлением ведущим дядей Витей. Дальше напряжение не спадало. От каждой минуты проведённой на шоу, Прохор ждал подвоха, а с таким то заданием, где задействована мистика, не знаешь, чего и ожидать.

Дарья Пышняк
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