Прохор Шаляпин связался с духом Фёдора Шаляпина

В одном из выпусков экстравагантного шоу «Деньги или позор» певец Прохор Шаляпин пытался доказать родственные связи с заслуженным оперным исполнителем Фёдором Шаляпиным.

Дарья Пышняк

Прохор не боится экспериментировать и быть смешным. Поэтому согласился участвовать на съёмках передачи. С первых минут она предвещала быть весёлой. Артиста-современника попрекнули его малыми заслугами в современном шоу-бизнесе. Присутствующие на съёмках выпускники «Битвы экстрасенсов» предложили Прохору выйти на связь с духом Фёдора Шаляпина.Молодой Шаляпин признался, что был шокирован таким началом передачи и его представлением ведущим дядей Витей. Дальше напряжение не спадало. От каждой минуты проведённой на шоу, Прохор ждал подвоха, а с таким то заданием, где задействована мистика, не знаешь, чего и ожидать.