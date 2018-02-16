Супруг исполнительницы Нюши похож на Крида

Недавно в Instagramпоявилась новая фотография российской певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Поклонники удивились тому, что благоверный исполнительницы похож на певца Егора Крида.

На опубликованном фото певица сидит на коленях у супруга. По фото поклонники сразу сделали вывод, что пара очень счастлива, так как они улыбаются, а в глазах - любовь и восторг друг от друга. Знаменитая пара сидит на кресле, изготовленном под старину, а на заднем плане запечатлено окно, из которого открывается вид на ночной город. Отметим, что комната, в которой сделано фото, обделана в пастельных нежных тонах. Рядом с парой на столике стоит светильник, напоминающий ароматическую свечу.

Анна Котова

Однако поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Одни с восторгом писали, что Нюша и Игорь красивая пара. Они также желали им много счастья и любви. Однако были и такие, которым не понравился благоверный исполнительницы. Фанаты написали, что ей подходит Егор Крид, но это уже в прошлом и не стоит его ворошить.