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| | Супруг исполнительницы Нюши похож на Крида

Супруг исполнительницы Нюши похож на Крида

Вчера, 19:23
Недавно в Instagramпоявилась новая фотография российской певицы Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Поклонники удивились тому, что благоверный исполнительницы похож на певца Егора Крида.

Супруг исполнительницы Нюши похож на Крида

 

На опубликованном фото певица сидит на коленях у супруга. По фото поклонники сразу сделали вывод, что пара очень счастлива, так как они улыбаются, а в глазах - любовь и восторг друг от друга. Знаменитая пара сидит на кресле, изготовленном под старину, а на заднем плане запечатлено окно, из которого открывается вид на ночной город. Отметим, что комната, в которой сделано фото, обделана в пастельных нежных тонах. Рядом с парой на столике стоит светильник, напоминающий ароматическую свечу.

Супруг исполнительницы Нюши похож на Крида

 

Однако поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Одни с восторгом писали, что Нюша и Игорь красивая пара. Они также желали им много счастья и любви. Однако были и такие, которым не понравился благоверный исполнительницы. Фанаты написали, что ей подходит Егор Крид, но это уже в прошлом и не стоит его ворошить.
Анна Котова
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