Певица Сиара впервые показала снимок дочери

Всемирно известная американская певица Сиара порадовала своих многочисленных подписчиков, продемонстрировав в своём микроблоге в Instagram фотографию, на которой она запечатлена со своей малолетней дочерью.

До сегодняшнего дня дочку Сиары поклонники певицы лишь изредка видели со спины, так как мать упорно отказывалась демонстрировать лицо чада, несмотря на многочисленные запросы от её фанатского сообщества. В официальном Instagram-аккаунте певицы появилась фотография, на которой она запечатлена с малышкой на руках в шелковистом платье золотистого оттенка, сидя у рояля. В описании к снимку Сиара заявила, что малышка является для неё самым милым ангелом на Земле. В комментариях многочисленные поклонники её творчества заметили, что девочка похожа на своего отца, как две капли воды.

Александр Вест

Также фанаты певицы пожелали крепкого здоровья малышке и попросили Сиару почаще делиться подобными снимками. Некоторые подписчики заявили, что будут очень рады стать свидетелями того, как её дочь будет расти и взрослеть.