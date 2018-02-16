Дмитрий Маликов ошеломил фанатов татуировками и мускулистым торсом в душе

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов старается не отставать от современной жизни. Музыкант завел аккаунты в популярных социальных сетях и регулярно публикует на виртуальных страницах информацию о событиях из своей жизни.

Дмитрий Маликов недавно выложил в Instagram новое видео, на котором он запечатлен в банном халате в душе с тазиком в руках. Композитор насыпал в воду лед и собирался продемонстрировать поклонникам свою закалку. Затем Маликов предстал перед фанатами в душе с голым торсом, на его спине красуются татуировки. Подписчики отметили мускулистое тело артиста. Маликов подписал ролик словами: «Как вам мое тело? Есть еще порох в пороховницах». Солист заявил, что он передает эстафету по выкладыванию видео из душа певцу Льву Лещенко.

Домбровский Сергей

Некоторые подписчики поверили в то, что в ролике запечатлен Маликов. Другие считают эту публикацию розыгрышем. На кадрах в душе музыкант повернут спиной, поэтому разглядеть его лицо не представляется возможным. По мнению многих юзеров, Маликов использовал в этой работе знакомого атлета с париком на голове. Сам композитор не отличается мускулистым телосложением. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные на пляже.