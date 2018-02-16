Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера

Всемирно известная актриса Селена Гомес, которая не так давно разорвала свои отношения со знаменитым певцом Джастином Бибером, была замечена папарацци в обществе своего бывшего возлюбленного в здании отеля, где они целовались в довольно страстной манере.

В Сети были обнародованы фотоснимки, на которых Гомес и Бибер находятся в обществе друг друга в здании первоклассной гостиницы Montage Hotels & Resorts, расположенной в Лос-Анджелесе. Папарацци заметили, что Гомес нежно держала лицо Джастина, а после данного романтического момента последовал весьма страстный поцелуй, процесс которого был запечатлён на камеру. В декабре прошлого года Селена Гомес рассказала в интервью, что продолжает общаться с Джастином Бибером потому, что он оказал значительное влияние на её жизнь, а она таких людей на забывает.

Александр Вест

Сравнительно недавно актрисе вновь пришлось посетить реабилитационную клинику, где она на протяжении целого года безрезультатно пыталась избавиться от депрессии. В связи с обнародованными фотографиями многочисленные поклонники звёздной пары выразили надежду в том, что в нынешнем году артисты смогут возобновить свои отношения.