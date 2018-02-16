Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера

Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера

Сегодня, 11:40
Всемирно известная актриса Селена Гомес, которая не так давно разорвала свои отношения со знаменитым певцом Джастином Бибером, была замечена папарацци в обществе своего бывшего возлюбленного в здании отеля, где они целовались в довольно страстной манере.

Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера

 

В Сети были обнародованы фотоснимки, на которых Гомес и Бибер находятся в обществе друг друга в здании первоклассной гостиницы Montage Hotels & Resorts, расположенной в Лос-Анджелесе. Папарацци заметили, что Гомес нежно держала лицо Джастина, а после данного романтического момента последовал весьма страстный поцелуй, процесс которого был запечатлён на камеру. В декабре прошлого года Селена Гомес рассказала в интервью, что продолжает общаться с Джастином Бибером потому, что он оказал значительное влияние на её жизнь, а она таких людей на забывает.

Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера

 

Сравнительно недавно актрисе вновь пришлось посетить реабилитационную клинику, где она на протяжении целого года безрезультатно пыталась избавиться от депрессии. В связи с обнародованными фотографиями многочисленные поклонники звёздной пары выразили надежду в том, что в нынешнем году артисты смогут возобновить свои отношения.
Александр Вест
Новости по теме
Селена Гомес посетила концерт бывшего парня Джастина Бибера
Селена Гомес посетила концерт бывшего парня Джастина Бибера

Американская певица Селена Гомес побывала на выступлении своего бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Канадский исполнитель лично пригласил девушку послушать

Селена Гомес променяла Джастина Бибера на диджея из Саратова
Селена Гомес променяла Джастина Бибера на диджея из Саратова

Молодая зарубежная певица Селена Гомес нашла замену Джастину Биберу. Ее новым избранником стал DJ Антон Заславский из Саратова.

Селена Гомес бросила Бибера из-за сестры Кардашян
Селена Гомес бросила Бибера из-за сестры Кардашян

Зарубежные таблоиды сообщают, что певица Селена Гомес в очередной раз бросила своего возлюбленного Джастина Бибера, и что виновата в этом сестра Ким Кардашьян

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости