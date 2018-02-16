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| | Анна Бузова определилась с подарком на 8 марта

Анна Бузова определилась с подарком на 8 марта

Вчера, 19:20
Недавно на своей странице в Instagram сестра знаменитой исполнительницы Ольги Бузовой Анна опубликовала новый снимок, на котором предстала перед поклонниками в красивых ювелирных украшениях.

Анна Бузова определилась с подарком на 8 марта

 

На снимке Анна Бузова изображена в красной кофте, на которой с левой стороны прицеплена прекрасная брошь. Однако не только это приковало взгляды многочисленных поклонников, а и то, что на пальце и в ушах знаменитости тоже надеты ювелирные украшения. Свое фото она сопроводила постом, в котором напрямую рекламировала бренд ювелирных украшений среднего ценового диапазона. Анна Бузова написала, что изделия этого бренда замечательно подойдут любой девушке. В ювелирных изделиях использовали полудрагоценные камни. Также знаменитость написала, что эти украшения прекрасно подойдут в качестве подарка. В завершение она сообщила всем подписчикам, что уже определилась с подарком на 8 марта, тем самым намекая, что украшения именно этого бренда она будет покупать.

Анна Бузова определилась с подарком на 8 марта

 

Меньше чем за 20 минут фотография и пост набрали больше 3 тысяч лайков. Поклонники Анны Бузовой написали много хороших комментариев, в которых они восхищались ею. Один из фанатов написал, что Анна - прекрасная женщина и ей очень идут эти ювелирные украшения.
Анна Котова
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