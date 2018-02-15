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| | Певец Александр Серов хочет окончательно разобраться с внебрачными детьми

Певец Александр Серов хочет окончательно разобраться с внебрачными детьми

Вчера, 23:04
Российский певец Александр Серов посетил передачу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. На шоу из Германии приехала экс-любовница солиста Надежда Тилер. Дама заявляет, что дочь Кристину она родила от Серова.

Певец Александр Серов хочет окончательно разобраться с внебрачными детьми

 

Надежда Тилер порядка 29 лет назад занималась сексом с вокалистом. Тогда они находились в Ленинграде и завели любовную интрижку. Страсть быстро закончилась и каждый продолжил жить дальше, не вспоминая о прошлом. Надежда Тилер уехала в Германию, ее супруг всегда сомневался в том, что является отцом Кристины. Александр Серов не только не захотел сидеть рядом с экс-любовницей, но настоятельно рекомендовал женщине молчать, когда она разоткровенничалась в прямом эфире. Певец усомнился в интеллектуальных способностях дамы, когда та назвала Кристину его дочерью.

Чтобы разобраться в этой запутанной истории участники передачи согласились сдать тест ДНК. Первым поддержал эту инициативу Серов, он выглядел уверенно и хотел доказать свою правоту. После прохождения теста эксперты заявили, что муж Надежды Тилер действительно не является папой Кристины. Однако отцовство Серова тоже не доказали, сославшись на необходимость проводить дополнительные исследования с согласия сторон.
Домбровский Сергей
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