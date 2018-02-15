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| | На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

Вчера, 21:34
Организаторы музыкальных гастролей эстрадной певицы Лолиты подали на нее в суд. Как выяснилось, учредители гастрольного тура требуют, чтобы Милявская возместила материальный ущерб за то, что не появилась на собственном концерте в Крыму.

На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

 

Известно, что Таганский суд получил два иска на имя известной исполнительницы. Концертная деятельность поп-дивы на полуострове была запланирована на последний месяц лета прошлого года. Спонсоры музыкальных мероприятий заметили, что организация концертов обошлась им в 6 миллионов российских рублей.

Сама поп-звезда высказала мнение, что организаторы не выполнили всех оговоренных ранее условий. Лолита признается, что до последнего времени была не в курсе происходящего и ничего об исках не знала. Теперь светской львице нужно будет выяснять отношения с организаторами в суде. 
Татьяна Преображенская
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