На Лолиту Милявскую подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

Организаторы музыкальных гастролей эстрадной певицы Лолиты подали на нее в суд. Как выяснилось, учредители гастрольного тура требуют, чтобы Милявская возместила материальный ущерб за то, что не появилась на собственном концерте в Крыму.

Татьяна Преображенская

Известно, что Таганский суд получил два иска на имя известной исполнительницы. Концертная деятельность поп-дивы на полуострове была запланирована на последний месяц лета прошлого года. Спонсоры музыкальных мероприятий заметили, что организация концертов обошлась им в 6 миллионов российских рублей.Сама поп-звезда высказала мнение, что организаторы не выполнили всех оговоренных ранее условий. Лолита признается, что до последнего времени была не в курсе происходящего и ничего об исках не знала. Теперь светской львице нужно будет выяснять отношения с организаторами в суде.