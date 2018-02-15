Эшли Грэм посетила модную вечеринку в мятом халате

Популярная модель plus-size Эшли Грэм пришла на модную вечеринку в розовом халате. Его полы постоянно расходились, поэтому знаменитости приходилось регулярно прикрывать свои интимные места, а это еще больше привлекало внимание публики.

Домбровский Сергей

Супруг Эшли Грэм Джастин Эрвин не обращает внимание на недостатки фигуры своей жены. Возлюбленные живут в браке уже восемь лет и мужчину все устраивает. Фанаты более принципиальны в этом плане. Дизайнеры тоже неоднократно рассказывали о плохом вкусе Эшли Грэм. Звезда подиума испытывает настоящую страсть к халатам. По мнению модельеров, такая одежда больше подходит высоким худощавым женщинам, а дамы с пышными формами должны выбирать другие предметы гардероба, дабы не выглядеть нелепо в глазах фанатов.Эшли Грэм опубликовала в Instagram новые фотографии с модной вечеринки. Далеко не все оценили вкус модели. Юзеры заметили, что розовый халат звезды мятый. Подписчики рекомендовали оставлять подобный наряд дома, а в обществе появляться в более элегантный одежде. Джастин Эрвин не замечал насмешливых взглядов и часто целовал жену на праздничном мероприятии.