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| | Эшли Грэм посетила модную вечеринку в мятом халате

Эшли Грэм посетила модную вечеринку в мятом халате

Вчера, 21:09
Популярная модель plus-size Эшли Грэм пришла на модную вечеринку в розовом халате. Его полы постоянно расходились, поэтому знаменитости приходилось регулярно прикрывать свои интимные места, а это еще больше привлекало внимание публики.

Эшли Грэм посетила модную вечеринку в мятом халате

 

Супруг Эшли Грэм Джастин Эрвин не обращает внимание на недостатки фигуры своей жены. Возлюбленные живут в браке уже восемь лет и мужчину все устраивает. Фанаты более принципиальны в этом плане. Дизайнеры тоже неоднократно рассказывали о плохом вкусе Эшли Грэм. Звезда подиума испытывает настоящую страсть к халатам. По мнению модельеров, такая одежда больше подходит высоким худощавым женщинам, а дамы с пышными формами должны выбирать другие предметы гардероба, дабы не выглядеть нелепо в глазах фанатов.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram новые фотографии с модной вечеринки. Далеко не все оценили вкус модели. Юзеры заметили, что розовый халат звезды мятый. Подписчики рекомендовали оставлять подобный наряд дома, а в обществе появляться в более элегантный одежде. Джастин Эрвин не замечал насмешливых взглядов и часто целовал жену на праздничном мероприятии.
Домбровский Сергей
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