Сын Ефремова и Добровольской женится на "взрослой тёте"

В СМИ появилась информация о том, что сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской этим летом собирается жениться. Избранницей Николая Ефремова стала 32-летняя Влада Киселева.

Виктория Озерова

Евгения Добровольская проживает вместе со всеми своими детьми: тремя сыновьями и дочкой. СМИ проинформировали, что вскоре в коттедже Добровольской может появиться еще один человек: уже летом этого года ее сын от Михаила Ефремова Николай собирается пожениться. Возлюбленная младшего сына Ефремова – Влада Киселева, которая старше его на шесть лет. Девушка работает в сфере образования и рекламы. Они знакомы уже пять лет, узнали друг друга возлюбленные совершенно случайно через общих знакомых. По словам Влады Киселевой, это была любовь с первого взгляда, и с тех пор она и Николай не расставались. Ради нее Ефремов даже похудел и остепенился.Николай Ефремов снимается в кино. Наиболее известная его роль – Николка Турбин в сериале «Белая гвардия».