45-летней Кэмерон Диаз впервые удалось забеременеть

45-летней актрисе и экс-модели Кэмерон Диаз, получившей известность после съемок в фильме «Маска», впервые удалось забеременеть. Звезда испробовала множество способов, но ничего не помогало. Технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) наконец сработала.

Домбровский Сергей

Кэмерон Диаз находится на седьмом небе от счастья, но не желает ничего рассказывать до появления малыша на свет. Супруг актрисы музыкант Бенджи Мэдден тоже находится в эйфории от осознания, свершившегося. Возлюбленные живут в браке с 2015 года, но завести ребенка звездной чете не удавалось. Кэмерон Диаз перепробовала множество методов, поменяла несколько дюжин клиник, потратила приличную сумму денег, но забеременеть не могла. Супруги отчаялись и собирались взять ребенка из приюта.Беременность Кэмерон Диаз Бенджи Мадден воспринимает как настоящее чудо. Актриса признается, что молилась каждый день, дабы Бог послал ей ребенка. Мечты модели сбылись, ей удалось забеременеть. Кэмерон Диаз наотрез отказывается говорить на эту тему, до рождения малыша. По мнению поклонников, у звездной четы появится на свет мальчик, ведь Мадден так хотел сына.