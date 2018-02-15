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| | Почти "Жди меня": В студии Малахова встретились сестры-двойняшки впервые за полвека

Почти "Жди меня": В студии Малахова встретились сестры-двойняшки впервые за полвека

Вчера, 20:33
В рамках ток-шоу «Прямой эфир», ведущим которого является Андрей Малахов, была организована первая за 50 лет встреча сестер, которых разлучили при рождении. Долгие годы двойняшки не знали, почему их мать приняла решение оставить одну из дочерей в роддоме.

Почти "Жди меня": В студии Малахова встретились сестры-двойняшки впервые за полвека

 

Сестры-двойняшки в первый раз за 50 последних лет встретились в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». После их появления на свет, мать оставила одну из своих дочерей в родильном доме. Сестры долгое время не были осведомлены о существовании друг друга, а, когда все-таки узнали, то продолжительные поиски не приносили результата. По словам участниц программы, встреча состоялась только благодаря «Прямому эфиру».

Как сообщила одна из сестер, их мать была инвалидом. Состояние ее здоровья не могло позволить ей ухаживать за двумя детьми, потому вторую девочку женщина решила оставить в роддоме. Сестра женщины, которая также появилась в студии, рассказала историю своей жизни: о том, что она приемная в своей семье, она узнала в детстве от подруг-одноклассниц по пути из школы. Тест-ДНК в финале ток-шоу подтвердил родственную связь женщин.
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