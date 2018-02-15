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| | Крутой рассказал об общем с Вайкуле ребенке

Крутой рассказал об общем с Вайкуле ребенке

Вчера, 20:31
Композитор Игорь Крутой стал гостем студии программы «Однажды» на канале «НТВ». Музыкант раскрыл интересные факты своей дружбы с другим популярным композитором Раймондом Паулсом и рассказал, как у них с Лаймой Вайкуле появился общий ребенок.

Крутой рассказал об общем с Вайкуле ребенке

 

Выяснилось, что автор музыки на хиты «Старинные часы» и «Маэстро» в исполнении Аллы Пугачевой нелюдим и замкнут лишь на первый взгляд. Однако внутри него, по словам Крутого, скрывается совершенно другой человек, радушный, теплый и общительный. Главное – суметь найти к нему подход. Игорю удалось сблизиться с его коллегой и даже стать соавтором нескольких композиций. Кроме того, Крутой смог даже породниться с Паулсом через внучку последнего. Игорь стал крестным отцом Моники, а ее крестной мамой стала певица Лайма Вайкуле. Теперь их можно считать «вторыми родителями» девушки, которой в этом году исполняется 24 года.

У Вайкуле это единственный ребенок, поскольку родных детей у 63-летней певицы нет. Ее бесплодие спровоцировали два аборта, которые она сделала в молодости. Усыновить же малыша артистке запретил ее духовник. А у Крутого есть биологические дети. От первой супруги Елены у него родился сын Николай, а вторая жена Ольга подарила ему дочь в 2003 году.
Дарья Светозарова
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