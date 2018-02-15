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| | Установлена точная причина смерти звезды «Дома-2» Марии Политовой

Установлена точная причина смерти звезды «Дома-2» Марии Политовой

Вчера, 19:53
Обнародованы результаты судмедэкспертизы по факту смерти экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой. Исследование установило, что причиной кончины девушки стала смесь из алкоголя и таблеток.

Установлена точная причина смерти звезды «Дома-2» Марии Политовой

 

Следователями была определена точная причина смерти Марии Политовой. 30-летняя звезда «Дома-2» исчезла в конце прошедшего года. Она покинула свой дом в столице РФ и направилась неизвестно куда. При этом девушка захватила с собой лекарственные препараты. Гражданский муж Политовой заявил в соответствующие органы о пропаже и уточнил, что его супруга страдала биполярным расстройством психики. Спустя 10 дней после этих событий тело Марии в Щелковском районе столицы нашли проходящие мимо люди. Там находится дом ее родственников, но они наведываются туда только летом.

СК провел процессуальную проверку и судмедэкспертизу. В результате было установлено, что причиной кончины девушки стало отравление лекарственными средствами.
Виктория Озерова
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