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| | Участница "Дома-2" хочет изменить внешность, чтобы ее не сравнивали с Гогеном Солнцевым

Участница "Дома-2" хочет изменить внешность, чтобы ее не сравнивали с Гогеном Солнцевым

Вчера, 19:17
С момента появления в телепроекте «Дом-2» Анастасии Балинской, внешность девушки неоднократно сравнивали с эпатажным экс-участником Гогеном Солнцевым. Девушке обидны подобные сравнения - она готова прибегнуть к пластической операции, чтобы избавиться от сходства с Солнцевым.

Участница "Дома-2" хочет изменить внешность, чтобы ее не сравнивали с Гогеном Солнцевым

 

Зрители многократно отмечали то, насколько сильно похожа участница телешоу «Дом-2» на Гогена Солнцева, являющегося бывшим участником проекта. Поклонники сходятся во мнении насчет того, что, даже при различной половой принадлежности, Балинская без макияжа особенно похожа на Солнцева.

Участница "Дома-2" хочет изменить внешность, чтобы ее не сравнивали с Гогеном Солнцевым

 

При этом девушка не в восторге от сравнения себя с признанным эпатажным участником многих российских шоу. По словам Балинской, она не хочет иметь ничего общего с этим человеком, даже внешность. Не так давно участница «Дома-2» рассказала о желании пойти на пластическую операцию в ближайшем будущем, хотя, что именно девушка хочет изменить в себе, она пока не решила.
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