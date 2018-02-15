Татьяна Навка избила «странного мужика»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала часть своей тренировки. На видео в Instagram она избивает манекен..

Татьяна сделала новую публикацию. На видео она наносит манекену удары ногами. Чемпионка написала:. Подписчики сравнили Навку с Жан-Клодом Ван-Даммом за «балетные удары ногами» и поинтересовались, кого она представляет на месте манекена. Некоторые комментаторы отметили, что Татьяна бьёт ногами непрофессионально и стоит неустойчиво. Её тренера призвали лучше следить за подопечной.Татьяна Навка давно ушла из большого спорта, но всё равно посвящает тренировкам значительную часть своего времени. Фигуристка не теряет форму. 42-летняя олимпийская чемпионка регулярно публикует фото с тренировок и восхищает подписчиков гибкостью, силой и фигурой.