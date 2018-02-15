«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Татьяна Навка избила «странного мужика»

Татьяна Навка избила «странного мужика»

Вчера, 19:46
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала часть своей тренировки. На видео в Instagram она избивает манекен..

Татьяна Навка избила «странного мужика»

 

Татьяна сделала новую публикацию. На видео она наносит манекену удары ногами. Чемпионка написала: «Многие спрашивают, для чего у меня стоит этот странный мужик??!!! Думаю, теперь всем понятно для чего». Подписчики сравнили Навку с Жан-Клодом Ван-Даммом за «балетные удары ногами» и поинтересовались, кого она представляет на месте манекена. Некоторые комментаторы отметили, что Татьяна бьёт ногами непрофессионально и стоит неустойчиво. Её тренера призвали лучше следить за подопечной.

Татьяна Навка давно ушла из большого спорта, но всё равно посвящает тренировкам значительную часть своего времени. Фигуристка не теряет форму. 42-летняя олимпийская чемпионка регулярно публикует фото с тренировок и восхищает подписчиков гибкостью, силой и фигурой.
Новости по теме
Татьяна Навка опубликовала новое фото с отдыха
Татьяна Навка опубликовала новое фото с отдыха

Фигуристка и чемпионка Татьяна Навка опубликовала в Instagram новое фото с отдыха. Спортсменка пожелала подписчикам доброго утра.

Татьяна Навка поделилась деталями будущей свадьбы
Татьяна Навка поделилась деталями будущей свадьбы

Знаменитая спортсменка и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в одном из своих крайних интервью рассказала журналистам о том, что вскоре выйдет

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка празднует 40-летие
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка празднует 40-летие

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку поздравляют с 40-ым днем рождения. Сегодня, 13-го апреля у известной российской спортсменки юбилейные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости