Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр

Там Анастасия вольна делать всё, что ей захочется и как ей хочется. Как отмечают журналисты «ВладТайм», только несколько подписчиков страницы артистки изумились такому «чуду». Другие же стали гадать, почему Волочкова проводит время на миниатюрной сцене, раз называет себя «примой».
«Уверена, в прошлом году Анастасия больше материала предоставляла, делилась фото с концертов. А сейчас одни тренировки...концертов нет?» - интересуется подписчица. Её поддержали многие. Люди уверены, что озлобленность Анастасии – результат конца карьеры, который уже близок, как танцевальной, так и певческой. Также они заметили, что «рабочей» у балерины осталась только правая нога. На видео в соцсети Анастасия Волочкова никогда не делится упражнениями, выполненными на левую сторону. Кто-то даже заподозрил возрастные проблемы с суставами. А в общем фанаты сошлись на том, что женщина потеряла форму и, выкладывая такие видео с однообразной «занятостью», позорит себя. «Займись семьёй, Настюша. Хватит уже», - советуют поклонники.