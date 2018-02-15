Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр

Балерина похвасталась перед поклонниками тем, что ещё находится в её огромном доме. Среди десятков комнат спрятался личный «Большой» в уменьшенных размерах – единственная сцена Волочковой.

Там Анастасия вольна делать всё, что ей захочется и как ей хочется. Как отмечают журналисты «ВладТайм», только несколько подписчиков страницы артистки изумились такому «чуду». Другие же стали гадать, почему Волочкова проводит время на миниатюрной сцене, раз называет себя «примой».«Уверена, в прошлом году Анастасия больше материала предоставляла, делилась фото с концертов. А сейчас одни тренировки...концертов нет?» - интересуется подписчица. Её поддержали многие. Люди уверены, что озлобленность Анастасии – результат конца карьеры, который уже близок, как танцевальной, так и певческой. Также они заметили, что «рабочей» у балерины осталась только правая нога. На видео в соцсети Анастасия Волочкова никогда не делится упражнениями, выполненными на левую сторону. Кто-то даже заподозрил возрастные проблемы с суставами. А в общем фанаты сошлись на том, что женщина потеряла форму и, выкладывая такие видео с однообразной «занятостью», позорит себя. «Займись семьёй, Настюша. Хватит уже», - советуют поклонники.