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| | Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым

Вчера, 18:55
Не так давно появились слухи о новом романе Регины Тодоренко, а избранником ведущей якобы стал Влад Топалов. В новом интервью звезда рассказала о том, что на самом деле связывает ее и певца, и опровергла слухи о любовной связи.

Регина Тодоренко рассказала об отношениях с Владом Топаловым

 

В начале этого года появилась информация о романе Влада Топалова и Регины Тодоренко. После театральной постановки «Заложи жену в ломбард», в личном микроблоге ведущей появились трогательные записи, а сама она заявила, что влюблена. Фанаты решили, что избранником Тодоренко стал Топалов. В связи с этим ведущая решила выступить с официальным заявлением. Она сообщила, что ее удивили такие слухи, и связала их появление со спектаклем. Регина Тодоренко предложила, что она и Влад Топалов были столь органичны и убедительны в своих образах, что зрители перенесли их отношения в реальную жизнь.

Следует отметить, что имя своего избранника звезда "Орла и решки" Тодоренко так и не назвала.
Виктория Озерова
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