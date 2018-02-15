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| | Поклонники шокированы кардинальной сменой имиджа Аниты Цой

Поклонники шокированы кардинальной сменой имиджа Аниты Цой

Вчера, 18:35
47-летняя исполнительница Анита Цой поразила поклонников внезапной и кардинальной сменой имиджа. Знаменитость коротко подстриглась и осветлила волосы.

Поклонники шокированы кардинальной сменой имиджа Аниты Цой

 

В новом видеоролике, опубликованном 47-летней певицей Анитой Цой в одном из ее профилей в соцсетях, знаменитость предстала перед фанатами в обновленном образе. Теперь Цой стала короткостриженой блондинкой. Изменения во внешности кумира стали неожиданностью для ее поклонников.

Шокированная публика вместе с тем признала, что светлый цвет волос помог певице выглядеть моложе своих лет. Преображение получило множество комплиментов от фанатов и подписчиков исполнительницы. Ранее Анитой Цой были опубликованы фото без макияжа, на которых были продемонстрированы признаки старения знаменитости – морщины.

В настоящее время Цой гастролирует по городам РФ, ежедневно публикуя в своих социальных ресурсах фото или видео. В одном из недавних видео певица отмечала достижения спортсменов из России, которые выступали на Олимпийских играх.
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