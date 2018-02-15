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| | Валерия отступила от диеты в честь Масленицы и побаловала себя блинами

Валерия отступила от диеты в честь Масленицы и побаловала себя блинами

Вчера, 18:12
Певица Валерия всегда являлась приверженцем здорового питания и спортивных упражнений. В рационе артистки практически нельзя встретить мучного, сладкого и жирного, но на широкую Масленицу исполнительница решила сделать исключение и угоститься блинами. Фото, подтверждающее это она выложила в соцсеть.

Валерия отступила от диеты в честь Масленицы и побаловала себя блинами

 

По словам Валерии, в ее семье всегда с нетерпением ждут Масленицы, чтобы отведать блины. Певица не скрывает, что редко ест блины сама – чаще всего она готовит их для своих домочадцев. У нее есть свои хитрости, благодаря которым этот исконно русский десерт приобретает необычный вкус. Одна из них – это корица. Ложечку этой специи Валерия добавляет прямо в тесто.

Валерия отступила от диеты в честь Масленицы и побаловала себя блинами

 

Поклонники певицы стали желать ей приятного аппетита и делиться своими рецептами блинов. Всего пост певицы пришелся по нраву одиннадцати тысячам фанатов.
Дарья Светозарова
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