Экс-участник "Дом-2" возмущен поведением продавца магазина GUCCI

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев недоволен и возмущен поведением продавца из GUCCI магазина, который сообщил его супруге Виктории Романец о приобретении фирменного кошелька, помимо подарков для жены.

Zustasiia Cancarini

В День всех влюбленных экс-участник решил побаловать свою супругу подарками фирмы GUCCI. Позже один из продавцов магазина связался с Викторией и сообщил о покупке фирменного кошелька возлюбленного для другой девушки. Романец решила не молчать и спросила у мужа, для кого он купил еще один подарок.Гусев еще раз поехал в бутик, дабы разобраться со сложившейся ситуацией. После разговора с администратором, выяснилось, что женщина-продавец, которая связывалась с Викторией, уже второй год находится в декретном отпуске. Антон Гусев надеется, что женщина понесет наказание со стороны администрации бутика.