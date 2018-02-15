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| | Экс-участник "Дом-2" возмущен поведением продавца магазина GUCCI

Экс-участник "Дом-2" возмущен поведением продавца магазина GUCCI

Вчера, 18:06
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев недоволен и возмущен поведением продавца из GUCCI магазина, который сообщил его супруге Виктории Романец о приобретении фирменного кошелька, помимо подарков для жены.

Экс-участник "Дом-2" возмущен поведением продавца магазина GUCCI

 

В День всех влюбленных экс-участник решил побаловать свою супругу подарками фирмы GUCCI. Позже один из продавцов магазина связался с Викторией и сообщил о покупке фирменного кошелька возлюбленного для другой девушки. Романец решила не молчать и спросила у мужа, для кого он купил еще один подарок.

Гусев еще раз поехал в бутик, дабы разобраться со сложившейся ситуацией. После разговора с администратором, выяснилось, что женщина-продавец, которая связывалась с Викторией, уже второй год находится в декретном отпуске. Антон Гусев надеется, что женщина понесет наказание со стороны администрации бутика.
Zustasiia Cancarini
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