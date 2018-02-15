Экс-участник "Дом-2" возмущен поведением продавца магазина GUCCI

В День всех влюбленных экс-участник решил побаловать свою супругу подарками фирмы GUCCI. Позже один из продавцов магазина связался с Викторией и сообщил о покупке фирменного кошелька возлюбленного для другой девушки. Романец решила не молчать и спросила у мужа, для кого он купил еще один подарок.
Гусев еще раз поехал в бутик, дабы разобраться со сложившейся ситуацией. После разговора с администратором, выяснилось, что женщина-продавец, которая связывалась с Викторией, уже второй год находится в декретном отпуске. Антон Гусев надеется, что женщина понесет наказание со стороны администрации бутика.