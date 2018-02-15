Подписчики раскритиковали новую пассию Александра Гобозова

Александр Гобозов расторг свои отношения с супругой Алианой. Теперь он всеми силами пытается убедить фанатов, что остается парнем на расхват. Теперь участник телестройки пытается наладить отношения еще с одной «домоседкой» - Иваной Диловой. На новом снимке в Instagram Александр целует Ивану. В сопровождении к фото он спрашивает, не считают ли фанаты их идеальной парой.

Дарья Светозарова

Он обращается к новой возлюбленной «моя родная», называет ее красивой и с иронией добавляет, что сам он немного красивее Иваны. Такой романтичный пост, как ни странно, не вызвал восторга у поклонников. Они скептически отнеслись и к самой фотографии, и к обращению «моя родная». По мнению большинства подписчиков, нельзя за месяц сродниться с посторонней девушкой.Фанаты признались, что Александр им симпатичен, его новую спутницу они считают красивой девушкой, но в искренность их чувств они не верят. Некоторые высказались еще более категорично – «пара вы никудышная». Снимок набрал всего 386 лайков.