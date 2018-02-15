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| | Бузова без белья позировала в Кремлевском дворце

Бузова без белья позировала в Кремлевском дворце

Вчера, 17:48
Российская солистка и ведущая Ольга Бузова в День Святого Валентина выступила в Кремлевском дворце. 14 февраля появился клип на песню Wi-Fi. Эту же композицию звезда шоу «Дом-2» исполнила на Дне всех влюбленных.

Бузова без белья позировала в Кремлевском дворце

 

По словам очевидцев, Ольга Бузова выглядела недовольной. Ведущая в Кремлевском дворце не подходила к рекламным логотипам компаний, как остальные участники мероприятия, отказалась общаться с корреспондентами. Бузова только немного попозировала в коридоре, журналисты запечатлели вокалистку на камеру, затем знаменитость взяла шубку, перекинула ее через плечо и объяснила свое поведение отсутствием секса в течение года и двух месяцев. После этого исполнительница покинула представителей СМИ в недоумении и скрылась в неизвестном направлении.

Бузова без белья позировала в Кремлевском дворце

 

На данный момент Ольга Бузова является одной из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса. Ведущая зарабатывает не только в шоу «Дом-2» и выступая на концертах, но еще получает деньги от рекламодателей за активность в Instagram.
Домбровский Сергей
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