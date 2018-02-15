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| | Максим Фадеев: Музыкой я был окружен с самого детства

Максим Фадеев: Музыкой я был окружен с самого детства

Вчера, 17:43
Максим Фадеев в личном микроблоге в Instagram рассказал поклонникам историю своего успеха. В мир музыки его привели родители, которые сами были музыкантами.

Максим Фадеев: Музыкой я был окружен с самого детства

 

В своем Instagram-аккаунте Максим Фадеев рассказал, как он стал заниматься музыкой и достиг успехов в этой области. Продюсер признался, что все это окружало его с самого детства, так как мама была музруководителем, а отец – завучем в музыкальной школе. В Курганское музыкальное училище Фадеев начал ходить еще с пяти лет. В 1989 году ему удалось попасть на конкурс молодых талантов «Ялта-90». Именно с тем выступлением и связывает продюсер свой дальнейший успех. Максим Фадеев сообщил, что «отрицает» музыкантов, которые ничего не делают для того, чтобы чего-то добиться, поэтому от молодых талантов он ждет только одного – желания работать и развиваться.

Пользователи оценили публикацию, назвав Фадеева «гениальным человеком». За полчаса пост набрал более 4 тысяч лайков.
Виктория Озерова
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