Максим Фадеев: Музыкой я был окружен с самого детства

Максим Фадеев в личном микроблоге в Instagram рассказал поклонникам историю своего успеха. В мир музыки его привели родители, которые сами были музыкантами.

Виктория Озерова

В своем Instagram-аккаунте Максим Фадеев рассказал, как он стал заниматься музыкой и достиг успехов в этой области. Продюсер признался, что все это окружало его с самого детства, так как мама была музруководителем, а отец – завучем в музыкальной школе. В Курганское музыкальное училище Фадеев начал ходить еще с пяти лет. В 1989 году ему удалось попасть на конкурс молодых талантов «Ялта-90». Именно с тем выступлением и связывает продюсер свой дальнейший успех. Максим Фадеев сообщил, что «отрицает» музыкантов, которые ничего не делают для того, чтобы чего-то добиться, поэтому от молодых талантов он ждет только одного – желания работать и развиваться.Пользователи оценили публикацию, назвав Фадеева «гениальным человеком». За полчаса пост набрал более 4 тысяч лайков.