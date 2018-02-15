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| | Дженнифер Гарнер приписывают роман с бывшим мужем Ферги

Дженнифер Гарнер приписывают роман с бывшим мужем Ферги

Вчера, 17:36
Бывшая супруга Бена Аффлека, 45-летняя Дженнифер Гарнер, не стала долго отчаиваться и рыдать ночи напролет по исполнителю роли Бэтмена и, по всей видимости, снова счастлива в отношениях. Более того, ей приписывают роман с бывшим супругом Ферги Джошем Дюмаэлем.

Дженнифер Гарнер приписывают роман с бывшим мужем Ферги

 

День всех влюбленных Дженнифер точно проводила не одна, ведь папарацци удалось снять ее, идущей за руку с таинственным брюнетом в солнцезащитных очках. Поклонникам показалось, что он крайне похож на бывшего мужа Ферги, однако доказательств этому пока никто не предоставил. Парочка в обнимку и смеясь гуляла по улицам Лос-Анджелеса. В сети даже начали ходить слухи, что вместе они давно. Некоторые инсайдеры подтвердили, что якобы Гарнер познакомила нового бойфренда с Аффлеком.

Моментально фотографии Дженнифер и нового ее избранника разлетелись по социальным сетям. Теперь пользователям остается лишь гадать, кто ходит с бывшей женой Аффлека, абсолютно ничего не стесняясь.

Стоит напомнить, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с Аффлеком после многочисленных пересудов СМИ в апреле прошлого года. Супруги сохранили приятельские отношения ради трех общих детей. Сердце Аффлека сейчас также занято - он крутит роман с продюсером Линдсей Шукус.
Николай Офицеров
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