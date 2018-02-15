Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge

Российский певец Дмитрий Маликов, который в последние годы сбросил обороты популярности у слушателей, старается вернуть былые позиции там, где упустил момент. Так он изобрёл «машину времени», которую разделит с другими пропустившими всё интересное звёздами.

Так рассуждал исполнитель в социальной сети, где поделился своим первым роликом «из прошлого». «Мне кажется, я начинаю понимать, почему моя популярность в Инстаграме оставляет желать лучшего», - говорит артист. По его мнению, причина кроется в том, что он пропустил все тренды последней пары лет, которые многих его коллег сделали известными в Сети.Так Маликов решил начать с Ice Bucket Challenge. В том же ролике показан сам Дмитрий, гуляющий в халате по своей квартире, и другой мужчина с брутальными татуировками в душевой кабинке. Он снят со спины, поэтому не все поклонники сразу заметили подмену. Эстафету Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко, а от самого музыканта подписчики ждут новые видео с другими челленджами, только просят больше «не мухлевать».