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| | Звезда фильма «Лёд» Аглая Тарасова соблазнила откровенным нарядом

Звезда фильма «Лёд» Аглая Тарасова соблазнила откровенным нарядом

Сегодня, 17:00
Актриса Аглая Тарасова приняла участие в новой фотосессии. Один из получившихся снимков она опубликовала в своем микроблоге. Представленный образ оказался очень ярким и необычным, а также напомнил поклонникам, да и самой актрисе, главную героиню фильма «Малефисента».

Звезда фильма «Лёд» Аглая Тарасова соблазнила откровенным нарядом

 

Как и любая актриса, Алгая часто перевоплощается в разные образы, зачастую совершенно непохожие друг на друга. Недавно она показала поклонникам интересный снимок с последней фотосессии. Тарасову запечатлели сидящей на красном кабриолете в эффектном черном платье с открытой спиной. В краткой подписи к фотографии Алгая назвала себя Малефисентой.

Незамеченной не осталась и татуировка на боку актрисы. Как оказалось, многие поклонники даже не знали о ее существовании и сейчас постарались получше разглядеть, что же там изображено. Однако сделать это как следует оказалось невозможным. Так что подписчикам остается только ждать рассказа от самой Аглаи или же надеяться узнать это из новых снимков.
Светлана Славянская
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