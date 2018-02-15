Мисс Вселенная разделась для защиты прав женщин

Обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» американка Оливия Кульпо приняла участие в поддержке жертв насилия и сексуальных домогательств MeToo. Информацией об этом поделились сотрудники Daily Mail. Снялась девушка в обнаженном виде, украсив свое тело лозунгами в духе феминизма.

Николай Офицеров

Съемка была опубликовала журналом Sports Illustrated. Победительница главного конкурса красоты в мире решила украсить свое тело лозунгами Love Transforms и Woman Strangh, что означает «Любовь меняется» и «Сила женщин». Снимки были сделаны в черно-белом формате. Саму Оливию фотографировали таким образом, чтобы грудь и максимально интимные места не попали в кадр, чем сама Кульпо всячески способствовала.Как сообщается, в феврале 2018 года впервые в истории Недели моды, что прошла в Нью-Йорке, манекинщицам предоставили отдельные раздевалки. Правило ввел Совет модных дизайнеров Америки, а также Альянс моделей США.», - заявила основательница Model Alliance Сара Зифф.